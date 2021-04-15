لبنان.. أحكام بسجن 18 فلسطينياًً لقيامهم بأعمال إرهابية

بيروت (وكالات)

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد الركن منير شحادة سلسلة أحكام بحق 18 فلسطينياً لقيامهم بـ«أعمال إرهابية». وعاقبت المحكمة 15 متهماً بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتجريدهم جميعاً من حقوقهم المدنية، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية، وإلزام كل واحد منهم تقديم بندقية حربية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أمس.

وأنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات بحق متهم وجردته من حقوقه المدنية، وغرمته مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية، وإلزامه بتقديم بندقية حربية. وقررت المحكمة فصل الدعوى المقامة ضد متهمين لمحاكمتهما على حدة بتاريخ 30 نوفمبر المقبل.

ووجهت المحكمة للمتهمين جريمة إقدامهم الانتماء الى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية، وتصميم وتصنيع دوائر إلكترونية في هذا الإطار تستخدم في تفجير العبوات الناسفة، وإطلاق صواريخ، وإقدامهم على الاعتداء على أمن الدولة وإثارة النعرات الطائفية والحض على الاقتتال، وتزوير مستندات رسمية وخاصة، تسهيلاً لتنقلاتهم.