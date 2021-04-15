الحكومة اليمنية: الحوثي يمول الإرهاب من تجارة الوقود

عدن (وكالات)

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بالاستيلاء على أكثر من 70 مليار ريال يمني، من إيرادات الوقود الداخل إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية إن نهب ميليشيات الحوثي لإيرادات تجارة الوقود من البنك المركزي في الحديدة تجاوز 70 مليار ريال، ودخول الشحنات الاستثنائية التي طلب المبعوث الأممي مارتن جريفيث دخولها والتي تجاوزت 40 شحنة. وأضاف أن تلك الشحنات لم تؤدِ إلى أي تحسن في الوضع الإنساني أو صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين. واتهم الإرياني، الميليشيات، بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها، بعد تسببها في إيقاف التوريد إلى ميناء الحديدة، وذلك في مسعى منها لتحقيق تدفق مالي يمول نشاطها الإرهابي من التجارة المباشرة للوقود.