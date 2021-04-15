بايدن يدلي بتصريحات متفائلة حول الاقتصاد الأميركي

أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بتصريحات متفائلة بشأن الاقتصاد الأميركي.

وقال بايدن للصحفيين، في المكتب البيضاوي، إن «الأوضاع تتحسن» بعد بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكبر قدر خلال عشرة أشهر في مارس الماضي.

تزامن هذا التحسن مع تسلم الأميركيين مزيدا من شيكات الإغاثة الحكومية.وأضاف الرئيس الأميركي «مازال الطريق طويلا.. لكن أميركا تعود».

وتأثر الاقتصاد الأميركي، بشكل كبير، من تداعيات الإغلاق الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد.