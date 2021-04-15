مسؤولة أوروبية سامية تحتفل بتلقي لقاح كورونا

تلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الخميس، أول جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

واحتفلت المسؤولة الأوروبية السامية، البالغة من العمر 62 عاماً، بالحدث ونشرت صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وهي تتلقى اللقاح.





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وكتبت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي «سعيدة جداً لأنني تلقيت أول جرعة من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» اليوم... ستتسارع وتيرة التطعيمات، مع تسارع عمليات التسليم في الاتحاد الأوروبي».

وتلقت فان دير لاين جرعة من لقاح «فايزر-بيونتك» المضاد لمرض «كوفيد-19».

وحل اليوم دور المسؤولة السامية لتلقي اللقاح وفقاً لقواعد حملة التطعيم في بلجيكا، حسبما أفاد المتحدث باسمها.

وأضاف المتحدث أن سبعة من المفوضين الأوروبيين الـ27 تلقوا التطعيم الآن.

وكتبت المسؤولة الألمانية في الاتحاد الأوروبي «كلما أسرعنا في التطعيم، أسرعنا في السيطرة على الجائحة».