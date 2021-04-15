استئناف محادثات ملف إيران النووي

استأنفت، اليوم الخميس، المحادثات الخاصة بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة 5+1.

تأتي هذه الجولة من المحادثات، التي تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا، بعد أن أعلنت طهران، الثلاثاء، قرارها تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء تبلغ 60 بالمئة.

وحذرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق من أن هذا القرار يتعارض مع المساعي الرامية لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام.

واجتمع دبلوماسيون كبار، مبدئياً اليوم الخميس لتحديد مسار جولة محادثات إنقاذ الاتفاق.

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واستأنفت مجموعتان للعمل على مستوى الخبراء مناقشاتهما وتسعيان لتحديد العقوبات التي يمكن أن ترفعها واشنطن وكذلك الالتزامات التي يتعين على إيران الوفاء بها.

وقال وانغ تشون، السفير الصيني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحفيين بعد اجتماع اللجنة المشتركة لكبار المسؤولين «في الوقت الراهن، أعتقد أن مجموعة العمل النووية أكثر تقدماً، أكثر تقدماً بكثير، عن المجموعة المعنية برفع العقوبات».

وأضاف «لذلك، يتعين في الوقت الراهن أن نبتعد عن كافة العوامل المعطلة والمضي قدماً بأسرع ما يمكن في عمل المفاوضات، لا سيما عن طريق التركيز على رفع العقوبات».