4 قتلى بانفجار سيارة ملغومة في بغداد

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن أربعة أشخاص قتلوا في هجوم بسيارة ملغومة وقع، اليوم الخميس، في حي مدينة الصدر في العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة أن السيارة كانت متوقفة في سوق مزدحمة للأجهزة المستعملة في الحي.

وقال بيان للجيش العراقي إن انفجاراً في سوق بشرق بغداد أسفر عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين واشتعال النار في عدة سيارات.

وأفاد شهود بأن الدخان الأسود كان يتصاعد فوق السوق فيما هرعت سيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحى. وطوقت الشرطة موقع الانفجار.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم وهو ثاني تفجير كبير في بغداد هذا العام. وهز هجوم انتحاري، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي المسؤولية عنه، سوقاً مزدحمة في بغداد في يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل 32 على الأقل.

وتوقفت الهجمات الكبيرة، التي كانت تقع بشكل يومي تقريباً في بغداد، في السنوات الأخيرة منذ هزيمة تنظيم «داعش» في 2017، ضمن تحسن شامل في الأوضاع الأمنية أعاد الحياة إلى طبيعتها في العاصمة العراقية.

وكان هجوم يناير أول تفجير كبير بالعراق خلال ثلاث سنوات.

وأمس الأربعاء، استهدفت طائرة مسيرة ملغومة قوات أميركية في مطار أربيل بشمال العراق.