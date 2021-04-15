الخارجية الروسية تستدعي السفير الأميركي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الرد على العقوبات الأميركية الجديدة "لا مفر منه"، وإن الوزارة استدعت السفير الأميركي لدى موسكو جون سوليفان.

وقالت في تصريحات متلفزة "الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول الحقيقة الموضوعية بأن هناك عالمًا متعدد الأقطاب يستبعد الهيمنة الأميركية... لا مفر من الرد على العقوبات".