مصر تدين وتستنكر الهجمات الحوثية على السعودية

أعربت مصر اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثي في هجماتها الإرهابية الممنهجة صوب أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة بدون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين بمدينة جازان، حيث تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

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وأكد بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية مجدداً على رفض مصر الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين، وذلك على الرغم من الجهود السعودية الحثيثة والصادقة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية الممتدة. وشدد البيان على موقف مصر الثابت من دعم المملكة وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.