وفد تركي إلى مصر لمناقشة العلاقات بين البلدين

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده سترسل وفداً بقيادة نائب وزير الخارجية إلى مصر مطلع مايو في إطار مساعٍ لإصلاح العلاقات المتوترة مع القاهرة.

وقال تشاوش أوغلو في مقابلة، اليوم الخميس، مع محطة «إن.تي.في»، إن مصر وجهت الدعوة لوفد تركي لزيارتها في الأسبوع الأول من مايو لمناقشة العلاقات بين البلدين. أشار إلى أن اجتماعاً سيجمعه بوزير الخارجية المصري سامح شكري بعد تلك المحادثات.

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يذكر أن تركيا كانت حاولت التقارب مع مصر منذ أسابيع وبحث التعاون بين البلدين في ملفات إقليمية، فيما اشترطت القاهرة عدم التدخل في القضايا الداخلية أو المساس بالأمن القومي المصري والعربي.