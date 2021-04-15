احدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 138 مليوناً حتى صباح اليوم الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول

العالم إلى 832 ملايين جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية،

عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 138 مليوناً و 276ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز أكثر من 7ر78مليوناً، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لمليونين و973 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا وبولندا والأرجنتين والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.





