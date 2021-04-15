الهند تسجل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 200 ألفاً و739 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ بداية الجائحة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 14 مليون و 74 ألفا و564 حالة.

ونقلت شبكة " ان دي تي في" الوزارة القول إنه تم تسجيل 1038 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 173 ألفاً و123 حالة.



