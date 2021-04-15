الأرجنتين تفرض قيوداً جديدة لاحتواء موجة ثانية من كورونا

فرضت الحكومة الأرجنتينية تدابير وقيوداً جديدة ضمن إغلاق جديد في أجزاء كبيرة من البلاد، وسط موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس ألبرتو فرنانديز الأربعاء أنه بدءاً من غد الجمعة، سيُفرض

حظر التجول في منطقة بوينس آيرس الكبرى بين الساعة الثامنة مساء

والسادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

والاستثناءات الوحيدة من ذلك هم العاملون في القطاعات الأساسية. وسيتم حظر جميع المناسبات الاجتماعية والرياضية والثقافية والدينية التي تقام في أماكن مغلقة، وتغلق المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية أبريل.

ويعيش حوالي 8ر14 مليون شخص في منطقة العاصمة بوينس آيرس، ويعادل هذا

حوالي 37% من مجموع سكان الأرجنتين.

ووصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأرجنتين إلى مستويات جديدة. وتم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة إصابة جديدة يوم الثلاثاء ، وهو أعلى مستوى منذ بدء الجائحة قبل عام تقريباً.







