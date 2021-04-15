إطلاق سراح 15 بحاراً بعد شهر من خطفهم في مياه خليج غينيا

أعلنت شركة هولندية أنه تم إطلاق سراح طاقم احدى سفنها المخصصة لنقل المواد الكيميائية بعد تعرضهم للخطف على يد قراصنة قبالة سواحل بنين قبل أكثر من شهر.

وأعربت شركة "دي بولي تانكرز" عن سرورها "بالإعلان عن إطلاق سراح جميع أفراد طاقم سفينتها "دافيد بي" البالغ عددهم 15 شخصاً والذين خطفوا في مياه خليج غينيا في 11 مارس".

وقالت الشركة في بيان إن "البحارة بأمان وبامكانهم العودة إلى عائلاتهم في أوروبا الشرقية والفلبين والتعافي من هذا الوضع المخيف للغاية".

واحتجز القراصنة طاقم السفينة كرهائن على بعد حوالي 210 ميلاً بحرياً (390 كيلومتراً) جنوب كوتونو، بعدما هاجموا الناقلة المسجلة في مالطا.

وبقي ستة من أفراد الطاقم على متن السفينة التي كانت تبحر من ريغا عاصمة لاتفيا إلى لاغوس في نيجيريا.

وعمليات القرصنة من أجل الحصول على فدية تعد أمراً شائعاً في خليج غينيا، الممر المائي الهام الذي يمتد من السنغال إلى أنغولا، مرورا بالساحل الجنوبي الغربي لنيجيريا.



وسجل خليج غينيا أكثر من 95 بالمئة من عمليات القرصنة البحرية العام الماضي، أي 130 من أصل 135 عملية خطف، وفقاً للمكتب البحري الدولي الذي يرصد الأمن البحري.



