وفاة 50 يمنياًً بتحطم قاربهم قبالة سواحل جيبوتي

عدن (وكالات)

قالت شرطة خفر السواحل في جيبوتي، أمس، إن أكثر من 50 مهاجراً غير شرعي من اليمن لقوا حتفهم بتحطم القارب الذي كان يقلهم بالقرب من شواطئ البلاد. وأفادت الشرطة في صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بأنه في الليلة الفاصلة بين 11 و12 أبريل الجاري، غرق مركب بحري يقل مهاجرين غير شرعيين من اليمن في شاطئ «غيهاريا» بالمياه الشمالية لجمهورية جيبوتي. وأضافت الشرطة أن فرق إنقاذ ودوريات المراقبة البحرية لحرس السواحل الجيبوتي حضرت بسرعة إلى مكان الحادثة، وساعدت في إنقاذ 12 شخصاً بينهم امرأة حامل وطفلة، فيما غرق أكثر من 50 آخرين. وأشارت إلى أنه تم انتشال 35 جثة ودفنها، بينها 14 امرأة وفتاة، فيما تم تحديد مواقع 15 جثة أخرى يجري البحث عنها وانتشالها.

وأعلنت شرطة خفر السواحل الجيبوتية أن البحث ما زال جارياً عن أي ناجين محتملين أو مفقودين، وكذلك رفات الضحايا الآخرين. ونشرت السلطات صوراً لعملية انتشال الجثث ودفنها، وإنقاذ الناجين.