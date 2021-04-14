«الناتو» يوافق على قرار بشأن انسحاب من أفغانستان

اتفق الحلفاء في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، اليوم الأربعاء، على البدء في إنهاء مهمتهم في أفغانستان، وفقا ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصادر دبلوماسية.

يأتي الاتفاق بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من هناك. واتفق التحالف، الذي يضم 30 دولة، على هذه الخطوة خلال اجتماع لوزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء عقد مساء اليوم.

صورة تذكارية تضم بعض وزراء الدول الأعضاء في حلف الناتو

يأتي القرار قبيل إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر- الذي يمثل الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر التي أدت إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان.

يوجد حاليًا حوالي 10 آلاف جندي من الناتو والدول الشريكة في أفغانستان، حيث يدعمون الحكومة المنتخبة ديمقراطيا من خلال تدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن في حربها ضد حركة طالبان وجماعات أخرى.