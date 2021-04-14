تركيا.. أكبر عدد إصابات ووفيات يومية منذ بدء الجائحة

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكبر عدد من الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة العام الماضي.

وسجلت تركيا 62797 إصابة جديدة بفيروس كورونا و279 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، تتجاوز الإصابات بالفيروس في تركيا أربعة ملايين، ويرتفع عدد الوفيات إلى 34737.

كانت تركيا أعلنت، أمس الثلاثاء، عددا من القيود الجديدة و«إغلاقا جزئيا» في أول أسبوعين من شهر رمضان بهدف الحد من زيادة الإصابات.

ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.