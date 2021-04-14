تحذير أميركي من خطورة الانسحاب من أفغانستان

حذر وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، اليوم الأربعاء، من خطورة سحب القوات الأميركية من أفغانستان.

وقال بيرنز، في شهادة أدلى بها أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي: «هناك خطر كبير بمجرد قيام الجيش الأميركي وجيوش التحالف بسحب قواتها»،وأضاف بيرنز: إن قدرة واشنطن على جمع معلومات عن التهديدات المحتملة والتصرف حيالها ستتضاءل في حال سحب كافة قواتها.

لكنه استدرك قائلا: إن الولايات المتحدة «ستحتفظ بمجموعة من القدرات».

جاءت هذه التصريحات قبل إعلان متوقع من الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن خطط سحب قوات بلاده من أفغانستان وإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.