قالت أفريل هاينز مديرة المخابرات الوطنية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن أجهزة المخابرات لا تعرف بشكل محدد متى ولا كيف انتقل مرض كوفيد-19 إلى البشر.
وأضافت هاينز، أمام جلسة بمجلس الشيوخ، أن «أجهزة المخابرات لا تعرف بالضبط أين ولا متى ولا كيف انتقل فيروس كوفيد-19 في البداية».
وأشارت إلى نظريتين إحداهما تقول إنه نشأ من مخالطة بشر لحيوانات مصابة والثانية تقول إنه نتج عن حادث في مختبر.