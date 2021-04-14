المخابرات الأميركية تجهل كيف ومتى انتقل كورونا إلى البشر

قالت أفريل هاينز مديرة المخابرات الوطنية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن أجهزة المخابرات لا تعرف بشكل محدد متى ولا كيف انتقل مرض كوفيد-19 إلى البشر.

وأضافت هاينز، أمام جلسة بمجلس الشيوخ، أن «أجهزة المخابرات لا تعرف بالضبط أين ولا متى ولا كيف انتقل فيروس كوفيد-19 في البداية».

وأشارت إلى نظريتين إحداهما تقول إنه نشأ من مخالطة بشر لحيوانات مصابة والثانية تقول إنه نتج عن حادث في مختبر.