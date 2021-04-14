فرنسا تتمسك بلقاحين رغم شكوك تلاحقهما

تخطط فرنسا لمواصلة التطعيمات ضد مرض كوفيد-19 بلقاحي "جونسون آند جونسون" و"أسترازينيكا" رغم التقارير التي نشرت عن الآثار الجانبية النادرة التي أدت إلى جلطات دموية لدى عدد من الأشخاص الذين تلقوا اللقاحين.

وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع لمجلس الوزراء في باريس، إنه سيتم تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً كما هو مخطط.

وأضاف أن الشحنة الأولى المؤلفة من حوالي 200 ألف جرعة لقاح وصلت بالفعل إلى البلاد.

وقالت شركة الأدوية الأميركية "جونسون آند جونسون"، أمس الثلاثاء، إنها ستؤجل إطلاق لقاحها في أوروبا. وقالت إنها تلقت تقارير عن تجلط الوريد الجيبي بعد التطعيمات وقررت تأجيل إطلاق اللقاح. وذكرت الشركة أنها تعمل مع خبراء وسلطات صحية للتحقيق في الحالات.

وقال أتال إن الحكومة تواصل أيضاً استخدام لقاح "أسترازينيكا"، لكنه أقر بوجود شكوك بين السكان بشأن هذا المنتج.

وتضررت فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 67 مليون نسمة، بشدة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد حيث سجلت وفاة ما يقرب من 100 ألف شخص بسببها.