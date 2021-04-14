السعودية تدعو إيران إلى تفادي التصعيد

دعت السعودية، اليوم الأربعاء، إيران الى "تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر"، وذلك بعد إعلان طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 60 في المئة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة "تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي والتي تمثلت آخرها بالإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 60%، الأمر الذي لا يمكن اعتباره مخصصا للاستخدامات السلمية".

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ودعت المملكة إيران الى "تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر، والانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حاليا".

وأعلنت طهران الثلاثاء أنها "ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة" في النظير 235، لتقترب بذلك من عتبة التسعين بالمئة التي تتيح الاستخدام العسكري.

وتزامن حادث نطنز مع مفاوضات تجري في فيينا في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى عام 2015.