الدنمارك تخفف تدريجياً القيود المفروضة على السفر



أعلنت وزارة العدل الدنماركية أنه سوفيتم تخفيف القيود المفروضة على السفر لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد اتفاق بين الحكومة الديمقراطية الاشتراكية وأغلبية الأحزاب البرلمانية وفي البلاد أمس الثلاثاء.

ويهدف الاتفاق للسماح لمواطني الدنمارك بالسفر للخارج مجدداً والسماح للأجانب بدخول البلاد.

وينص الاتفاق على تخفيف القيود على أربع مراحل، الأولى تبدأ في 21 أبريل الجاري.

ومنذ ذلك الموعد، ستتوقف الحكومة الدنماركية عن عدم التشجيع على السفر للخارج بصورة عامة. وبدلاً من ذلك، سيتم تقسيم الدول والمناطق لأربع رموز بألوان مختلفة توضح الوضع الوبائي، في حال تم تصنيف دولة باللون الأصفر على سبيل المثال، لن يتعين على المسافر الخضوع للحجر الصحي بعد دخوله الدنمارك.

كما سوف يتم تسهيل الرحلات بغرض العمل والسفر إلى أكواخ العطلات. مع ذلك، سيتم الإبقاء على طلب الخضوع لاختبار فيروس كورونا بعد الدخول. ومن المقرر تطبيق المراحل من الثانية إلى الرابعة في الأول من مايو

و14 وربما في 26 يونيو المقبل.

وابتداءً من المرحلة الثانية، سوف يتم السماح للسائحين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا من دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة «شينجن»، والتي بها مستويات عدوى مقبولة، بدخول البلاد بدون الخضوع لاختبار والحجر الصحي.

وفي المرحلة الثالثة، سوف يتم استثناء الأشخاص بمن فيهم الراغبون في قضاء العطلات من المناطق الحدودية من مطلب الخضوع للحجر الصحي.