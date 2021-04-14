طهران تحذر إسرائيل وسط توتر بشأن النووي الإيراني

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن قرارها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هو رد على إسرائيل بعد الانفجار الذي ألحق أضراراً الأحد بمصنعها في نطنز في وسط البلاد. وكانت طهران أعلنت الثلاثاء أنها «ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة» في النظير 235 لتقترب بذلك من عتبة التسعين بالمئة التي تتيح الاستخدام العسكري.

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وتنوي إيران بدء إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة ستين بالمئة اعتباراً من «الأسبوع المقبل»، حسب سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والأحد وقع انفجار في مصنع تخصيب اليورانيوم في مجمع نطنز النووي.

والسلطات الإيرانية التي تحدثت في بادئ الأمر عن «حادث» سببه «عطل كهربائي»، لم تعط الكثير من التفاصيل حول الأضرار، لكنّ عدداً غير محدد من أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، تضرر على ما يبدو. في المقابل، اتهمت طهران سريعاً إسرائيل، بالوقوف وراء الانفجار.