الخمول البدني يزيد خطر الوفاة بـ«كورونا»

ترتبط قلّة ممارسة الرياضة بزيادة درجة حدّة الإصابة بفيروس كورونا وبالتالي خطر الوفاة منه، وفق ما أظهرت دراسة أجريت على نحو 50 ألف مريض نُشرت، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الدراسة التي شملت 48440 بالغاً مصاباً بالفيروس بين يناير وأكتوبر 2020 في الولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين كانوا غير نشيطين بدنياً لمدة عامين على الأقل قبل الوباء، كانوا عند إصابتهم بالفيروس أكثر عرضة لدخول المستشفى وللبقاء تحت العناية المركزة وبالتالي للوفاة بسبب كوفيد-19 من المرضى الذين اتبعوا باستمرار النصائح بممارسة النشاط البدني.

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وبيّنت الدراسة أن «الخمول البدني شكّل أهم عامل خطر في كل النتائج»، بالمقارنة مع عوامل الخطر الأخرى كالتدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان.

ويعتبر التقدم في السن والذكورة وبعض الأمراض الموجودة مسبقاً، كالسكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، عوامل الخطر الأكثر ارتباطاً بارتفاع حدة الإصابة بفيروس كورونا.

وبلغ متوسط عمر مرضى العينة المشمولة بالدراسة 47 سنة، ثلثاهم تقريباً من النساء (62%). وفي المتوسط ، كان مؤشر كتلة الجسم لديهم 31، أي أعلى بقليل من عتبة السمنة. ولم تكن لدى نحو نصفهم أية أمراض سابقة مثل السكري وأمراض الرئة المزمنة والقلب والأوعية الدموية والكلى والسرطان، في حين أن نحو 20 % كان لديهم أحد عوامل الخطر هذه ونحو الثلث (32 %) لديهم اثنان أو أكثر.