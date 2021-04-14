الهند تسجل أكثر من 184 ألف إصابة جديدة بكورونا

كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في البلاد بلغ مستوى قياسياً جديداً بعد تسجيل 184372 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في الوقت الذي تحارب فيه معظم ولايات البلاد موجة ثانية من الفيروس.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 13.9 مليون، وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 1027 ليصل إلى 172085.