الشيوخ الأميركي يقر مرشحة بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية

أقر مجلس الشيوخ الأميركي ويندي شيرمان مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية.

وأقر المجلس الترشيح بتأييد 56 صوتاً ومعارضة 42 مع انضمام عدد من الجمهوريين إلى الديموقراطيين للتصويت لصالحها.

وكانت شيرمان مستشارة في وزارة الخارجية ومنسقة السياسة في كوريا الشمالية من 1997 إلى 2001. ومن 1993 إلى 1996 شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون التشريعية.