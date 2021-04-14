وفاة 20 شخصاً في حادث تصادم بأسيوط

قالت وزارة الصحة المصرية في وقت مبكر اليوم الأربعاء أن 20 شخصا لاقوا حتفهم بينما أصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم حافلة مع سيارة نقل على طريق بمحافظة أسيوط في صعيد مصر.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن سيارات الإسعاف نقلت المتوفين والمصابين لمستشفيين بأسيوط. ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.

والحوادث القاتلة شائعة على شبكة الطرق البرية في مصر.