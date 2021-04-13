السودان يطلق مبادرة جديدة حول سد النهضة

قالت وكالة السودان للأنباء، الثلاثاء، إن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك دعا نظيريه المصري والإثيوبي إلى اجتماع قمة خلال عشرة أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأضافت الوكالة «دعا رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك نظيريه المصري د. مصطفي مدبولي والإثيوبي د. آبي أحمد لاجتماع قمة ثلاثي خلال عشرة أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة».

وأوضحت الوكالة أن المبادرة السودانية الجديدة تهدف أيضاً إلى «التباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضي قدماً في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عليه بين الدول الثلاث في 23 ماس 2015».

كانت آخر جولة من المباحثات بين الدول الثلاث انتهت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تتولى الرئاسية الدورية للاتحاد الأفريقي، دون التوصل إلى اتفاق.