اعتقال رجل يحمل سكيناً في وسط لندن

قالت شرطة لندن، اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت رجلاً كان يحمل سكيناً في شارع يقع بوسط العاصمة البريطانية، ويربط قصر بكنجهام بميدان الطرف الأغر. وأضافت شرطة العاصمة، في بيان «كان رجال الشرطة يقومون بدورية في شارع ذا مول في نحو الساعة 18:30 الثلاثاء 13 أبريل عندما شاهدوا رجلاً يحمل سكيناً». وأكد البيان وكان رجال شرطة مسلحون موجودين في الخدمة في مكان قريب. وقد حضروا إلى الموقع، الذي اعتقل فيه الرجل -الذي يعتقد أنه في الأربعينات من عمره- للاشتباه بحمله سلاحاً هجومياً.