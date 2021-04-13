لماذا عرقلت روسيا اجتماعاً لمجلس الأمن؟

عرقلت روسيا، اليوم الثلاثاء، جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي حول كوسوفو، بعدما طالبت بنزع علم هذا البلد من خلف ممثلته.

وأكد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن «ثمانية أعضاء من أصل 15 في مجلس الأمن لا يعترفون بكوسوفو كدولة».

وأوضح أن روسيا لا تعارض أن تتحدث ممثلة كوسوفو، وزيرة الخارجية، دونيكا غيرفالا، خلال الجلسة، كما جرت العادة.

وردّ دبلوماسي يمثل المملكة المتحدة بالقول: إن اجتماعات مجلس الأمن عبر الفيديو ليست رسمية، وأثناء الجلسة الأخيرة حول كوسوفو كان علم هذا البلد موضوعاً خلف ممثله.

وفي أعقاب ذلك طلب رئيس الجلسة السفير الفيتنامي دانغ دينه كوي وقف الاجتماع لإجراء مشاورات مغلقة بهدف حلّ المشكلة، واستمرّت هذه المشاورات ثلاثة أرباع الساعة.

وعند استئناف الجلسة العامة أعلن دانغ دينه كوي أن الاجتماعات عبر الفيديو لها طابع غير رسمي، وأن خلفيات الشاشة ليس لها أي تأثير على سير الجلسات.

وندّد ديمتري بوليانسكي بـ«قلة احترام» ممثلة كوسوفو، معتبراً أن وجود علم بلدها «غير مقبول» بالنسبة إلى معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن القرار النهائي قضى بالقول «مهما كانت الخلفية المختارة، مهما كان العلم، وحتى لو كان برج إيفل (في الخلفية)، فإن ذلك ليس له أي أهمية ولا يشكل سابقة!».