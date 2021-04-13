بايدن يحدد موعد سحب القوات الأميركية من أفغانستان

أعلن مسؤول أميركي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن قرر بقاء القوات الأميركية في أفغانستان إلى ما بعد الأول من مايو المقبل، الموعد الذي حدد في اتفاق مع حركة طالبان.

لكن المسؤول أضاف أن بايدن حدد، رغم ذلك، موعداً لاحقاً لسحب كل هذه القوات «من دون شروط».

وصرح المسؤول للصحافيين «سنبدأ انسحاباً منظماً للقوات المتبقية قبل الأول من مايو ونتوقع إخراج كل القوات الأميركية من البلاد قبل الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر».

وأضاف المسؤول «أبلغنا طالبان من دون أي التباس أننا سنرد بقوة على أي هجوم على الجنود الأميركيين خلال قيامنا بانسحاب منظم وآمن».

كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وقعت اتفاقاً مع طالبان ينص على سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول الأول من مايو المقبل.