بايدن يوجه طلبا إلى بوتين بخصوص أوكرانيا

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "خفض التوترات" في أوكرانيا.

وشدد بايدن لبوتين على التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأضافت الرئاسة الأميركية، في البيان، أن الرئيس بايدن أوضح أيضا، خلال محادثات هاتفية جديدة مع بوتين اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتصرف "بحزم" للدفاع عن مصالحها الوطنية في مواجهة تحركات روسيا، مثل الاختراقات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات.

واقترح الرئيس الأميركي على بوتين عقد قمة "في دولة ثالثة" خلال "الأشهر المقبلة" من أجل "بناء علاقة مستقرة" مع روسيا، وفق البيان.

