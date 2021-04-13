محاكمة متطرفين خططوا لمهاجمة مساجد في ألمانيا

يمثل 12 عضواً في مجموعة صغيرة من اليمينيين المتطرفين، اعتباراً اليوم الثلاثاء أمام القضاء الألماني بتهمة التخطيط لهجمات ضد مساجد ومسؤولين سياسيين.

المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 33 و62 عاماً، والذين شكلوا منذ سبتمبر 2019 مجموعة صغيرة تدعى «غروب اس»، سيردون أمام المحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت على تهمة إنشاء منظمة إرهابية والدعم الذي قدموه لها.

والهدف من هذه الحركة هو إثارة «وضع قريب من الحرب الأهلية» عبر القيام بأعمال تهدف إلى التسبب «بقلب النظام السياسي» بحسب الادعاء الذي أكد أن لدى المتهمين «آراء قومية-اشتراكية علنية» (نازية).

عملياً، كان أعضاء هذه المجموعة، وهم من النازيين الجدد، يعتزمون مهاجمة مساجد «من أجل إصابة أو قتل» مصلين مسلمين، خلال صلاة الجمعة بحسب نيابة كارلسروه المختصة في قضايا مكافحة الإرهاب.

وكانت هذه المجموعة الصغيرة، التي كانت تتواصل بشكل خاص عبر الدردشات على الإنترنت، تخطط أيضا لمهاجمة مسؤولين اثنين من حزب الخضر الألماني أحدهما زعيمه المشارك روبرت هابيك.

من أجل تنفيذ هذه المخططات، كانوا يعتزمون شراء أسلحة عبر جمع مبلغ 50 ألف يورو.

من جانب آخر، عثرت الشرطة على أسلحة ثقيلة وذخائر خلال مداهمة منازل أعضاء من المجموعة التي كانت تتحدث أيضاً عن اعتداء محتمل ضد رايخستاغ، المبنى الذي يضم مجلس النواب.

واجتمع أعضاء المجموعة الصغيرة ثلاث مرات لإجراء تدريبات على حمل السلاح وإطلاق النار ومن أجل وضع الخطط قبل أن يتم توقيفهم.

ويستند نص الاتهام بشكل خاص إلى محادثات عبر الإنترنت وتصريحات شاهد يحظى بحماية شارك في اجتماعات المجموعة.

وسلم هذا الرجل معلومات مهمة إلى المحققين أتاحت لهم الكشف عن المجموعة الصغيرة.

تجري الجلسات وسط حماية أمنية مشددة، وستستمر حتى شهر أغسطس على أقرب تقدير.