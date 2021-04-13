وفاة أميركي وآخر حالته حرجة بعد تلقيهما لقاح "جونسون آند جونسون"

توفي مريض في الولايات المتحدة بعدما عانى من مضاعفات ناجمة عن تجلط في الدم عقب تلقيه لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد بينما هناك آخر في حالة حرجة، وفق ما أفاد عالم بارز في إدارة الغذاء والدواء الثلاثاء. بالمجمل، تعرّض ستة أشخاص تبلغ أعمارهم بين 18 و48 عاماً لنوع نادر من تجلّط الدم في الدماغ مع انخفاض عدد الصفائح الدموية لديهم خلال فترة ما بين ستة إلى 13 يوماً من تلقيهم اللقاح. وقال العالم بيتر ماركس "حصلت وفاة واحدة وهناك مريض حالته حرجة".

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