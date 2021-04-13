«جونسون آند جونسون» تعلن تأجيل إطلاق لقاحها بسبب «الجلطة»

أعلنت شركة جونسون آند جونسون، اليوم الثلاثاء، أنها ستؤجل إطلاق لقاحها المضاد لكوفيد-19 في أوروبا بعدما تحرّكت السلطات الأميركية باتّجاه تعليق استخدامه جرّاء مخاوف صحية.

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وأوصت إدارة الغذاء والدواء الأميركية ومراكز السيطرة على الأمراض بـ"تجميد" استخدام اللقاح المكوّن من جرعة واحدة على خلفية المخاوف بشأن ست حالات تم تسجيلها للإصابة بنوع نادر من التجلّط في الدم في الولايات المتحدة. وقالت جونسون آند جونسون "اتّخذنا القرار بتأجيل استباقي لإطلاق لقاحنا في أوروبا".