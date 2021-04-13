اكتشاف «ذباب» كورونا في كوسوفو!

أطلق باحثون في كوسوفو اسم فيروس كورونا على نوع من الذباب تم اكتشافه هناك حديثاً. ونقلت دورية «بايوديفيرستي داتا جورنال» ( بيانات التنوع البيولوجي) العلمية المتخصصة عن الباحثين القول إنه تم اكتشاف ذبابة «بوتاموفيلاكس كورونا فيروس» قبل عدة أعوام في متنزه وطني بكوسوفو، ولكن الباحثين لم يضعوا توصيفاً علمياً لهذا النوع من الذباب من فصيلة ذباب القمص إلا أثناء فترة الحجر الصحي خلال وباء فيروس كورونا.

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ورغم أن الاسم يمثل تذكرة بفترة عصيبة، تفشي وباء كورونا، من شأنه أيضاً أن يلفت الانتباه إلى وباء آخر: وهو تلوث وتدمير بيئات المياه العذبة القيمة في كوسوفو.

وكتب الباحثون أن كثيراً من الأنهار معرضة للخطر بسبب أعمال البناء، أو تشغيل محطة طاقة كهرومائية، بما في ذلك النهر الذي تم اكتشاف ذبابة «فيروس كورونا» على ضفته.