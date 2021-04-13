فلسطين تسجل 1911 إصابة جديدة بـ«كورونا» و18 وفاة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء تسجيل 1911 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أن قطاع غزة سجل 1292 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

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ودعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة المواطنين إلى «ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة خلال أداء صلاة التراويح في المساجد، مع اصطحاب الكمامة وسجادة الصلاة، واتباع تعليمات وزارة الأوقاف». وأبقت الوزارة في بيان لها أمس الاثنين على «الإغلاق الليلي الكامل يومياً عند الساعة التاسعة مساء، بما يشمل إغلاق المحال والمنشآت، ومنع حركة المشاة».