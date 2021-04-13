الجيش العراقي يقصف مواقع لداعش في سلسلة جبلية



قصفت طائرات «أف 16» العراقية، اليوم الثلاثاء، مواقع لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي اليوم إنه «بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات

استخبارية دقيقة من قيادة العمليات الثانية لجهاز مكافحة الإرهاب، نفذت طائرات F-16 العراقية أربع ضربات جوية، استهدفت خلالها كهوفاً في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات محافظة صلاح الدين».

وذكرت أن القصف أسفر عن «تدمير الكهوف ومقتل من فيها من العناصر الإرهابية» .