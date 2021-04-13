إيران: هجوم إسرائيل على منشأة نطنز "مقامرة"

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء إن هجوما على منشأة نطنز النووية تحمّل بلاده إسرائيل المسؤولية عنه كان "مقامرة بالغة السوء" ستعزز موقف طهران في محادثات مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

كانت إيران قد قالت إن انفجارا وقع يوم الأحد في منشأتها النووية المهمة كان عملا تخريبيا نفذته إسرائيل وتعهدت بالانتقام لهجوم بدا أنه أحدث فصول حرب تدور في الخفاء منذ وقت طويل. وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في طهران "إذا ظنت إسرائيل أن الهجوم سيضعف يد إيران في المحادثات النووية فإنها تكون بذلك قد لعبت مقامرة بالغة السوء "على العكس سيعزز موقفنا".

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وأجرت إيران والقوى العالمية ما وصفتها بأنها محادثات بناءة الأسبوع الماضي لإنقاذ الاتفاق النووي الذي تعارضه إسرائيل بشدة. وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق الذي رفع العقوبات الاقتصادية على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وأعاد ترامب فرض العقوبات الأميركية مما جعل إيران تنتهك بدورها القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتعين على طهران العودة إلى الامتثال الكامل بالقيود على نشاطها النووي بموجب الاتفاق قبل أن يتسنى لواشنطن العودة له. وستستأنف إيران والأطراف الباقية في الاتفاق المحادثات في فيينا غدا الأربعاء.

كانت واشنطن قد أشارت إلى أنها قد تكون مستعدة لتخفيف بعض العقوبات على إيران بخلاف العقوبات التي كان رفعها منصوصا عليه في الاتفاق النووي الأصلي. لكن طهران تصر على ضرورة رفع جميع العقوبات على الفور. وقال البيت الأبيض أمس الاثنين إن الولايات المتحدة ليست ضالعة في هجوم يوم الأحد ولا تعليق لديها على التكهن بسبب الحادث.

ونسبت وسائل إعلام رسمية في إيران إلى علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة قوله "وقع التخريب يوم الأحد في أنبوب لأسلاك الكهرباء يؤدي إلى أجهزة الطرد المركزي. لم يكن هجوما خارجيا وتم تحديد موقع التخريب بوضوح". وقال ظريف "ما حدث في نطنز يجعل من الممكن أن تفعل إيران كل ما يلزم قانونا... للتعويض عن هذه الحماقة الإرهابية".