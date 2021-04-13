لبنان: 20% من الشعب اكتسبوا مناعة ضد كورونا

كشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور حمد حسن، عن أن «نحو 20 % من الشعب اللبناني اكتسبوا مناعة ضد فيروس كورونا نتيجة الإصابة أو التلقيح.

وأبدى الوزير اللبناني في تصريحات أوردتها «الوكالة الوطنية للإعلام»، اليوم الثلاثاء ، ارتياحه «للمؤشرات الإيجابية التي أظهرتها حملة التلقيح حتى الآن، في ظل تراجع نسبة الوفيات ودخول العناية الفائقة لدى الفئات المستهدفة من المتقدمين في السن، وعدم تسجيل وفيات إضافية من بين أفراد الطاقم الطبي».

وقال الوزير: إن ذلك جاء رغم محدودية اللقاحات التي يحصل عليها لبنان، مشيراً إلى أنه «من ضمن المتاح تم تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من النواحي الطبية والإدارية واللوجستية».

وشدد حمد حسن على ضرورة استمرار التزام الإجراءات الوقائية، مناشداً الوافدين إلى لبنان «التزام الحجر لمدة 48 ساعة حتى يتأكدوا من عدم إصابتهم بالفيروس قبل اختلاطهم بأقاربهم، وخصوصاً أن عدد الوافدين يزداد في الوقت الراهن، ويتراوح أسبوعياً بين أربعة وخمسة آلاف».

وأوضح أن «اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة اتخذت قراراً بتأخير إعطاء الجرعة الثانية من لقاح فايزر إلى ما بعد ستة أسابيع من الجرعة الأولى، وهذا الأمر تم اعتماده في أكثر من دولة في العالم بتوصيات من مرجعيات علمية، لأنه يتيح توسيع رقعة المستفيدين من الجرعة الأولى، كما أنه يخفف العوارض التي تم تسجيلها لدى كثيرين بعد حصولهم على الجرعة الثانية».

وأضاف الوزير أنه «تم تلقيح أكثر من 11 ألف شخص في لبنان بلقاح أسترازينيكا من دون تسجيل أي أعراض جانبية»، موضحاً أن وزارة الصحة العامة تعتمد هذا اللقاح لأنه معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية.