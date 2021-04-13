الهند تجيز الاستخدام الطارئ للقاح الروسي

أكدت الهيئة المنظمة للأدوية في الهند الموافقة على استخدام اللقاح الروسي " سبوتنك في " ضد فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعاً كبيراً في حالات الاصابة بالفيروس، حيث سجلت اليوم أكثر من 161 ألف حالة إصابة جديدة.

وقال صندوق الثروة السيادي الروسي إن الهيئة العامة المنظمة للأدوية في الهند وافقت على استخدام لقاح سبوتنك في.

وجاء في بيان لصندوق الثروة " الهند الأكثر اكتظاظاً بالسكان التي تسجل للحصول على اللقاح الروسي. يبلغ إجمالي عدد سكان 60 دولة يستخدمون اللقاح الروسي 3 مليار شخص، أي نحو 40% من تعداد سكان العالم".

وكانت مصادر قد قالت أمس الاثنين إن لجنة خبراء بوكالة الأدوية الحكومية أوصت بمنح الموافقة الطارئة لاستخدام لقاح سبوتنك في.

وقال صندوق الثروة إن خمس شركات للأدوية سوف تصنع اللقاح في الهند، وسيتم إنتاج 850 مليون جرعة سنوياً. وقال المدير التنفيذي للصندوق كيريل دميتريف لشبكة " ان دي تي في" الهندية إن جرعات محدودة من اللقاح ستتوفر بحلول نهاية أبريل الجاري.









