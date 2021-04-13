مدرّس يتصدر انتخابات البيرو الرئاسية

حقق المدرّس بيدرو كاستيو مفاجأة بتصدره الانتخابات الرئاسية في البيرو وان بفارق ضئيل، وفق نتائج غير نهائية، ومن المرجح أن يواجه اليمينية كيكو فوجيموري في الدورة الثانية التي ستجرى في يونيو.

وبعد فرز نحو 90 بالمئة من الأصوات الإثنين حل كاستيو في المقدمة بنسبة 18,83 بالمئة، وهي نتيجة أعلى بكثير مما توقعته استطلاعات الرأي التي لم تضعه في المراكز الخمسة الأولى.

ومن المرجح أن يواجه في السادس من يونيو المرشحة كيكو فوجيموري التي تمكنت من حصد نسبة 13,21 بالمئة، وفقا للنتائج التي نشرها مكتب الانتخابات الوطني.

وصوّت الناخبون في البيرو الأحد لاختيار رئيس من بين 18 مرشحا لا يتقدم أي منهم على الآخرين، في أوج موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا الذي تسبب بأعداد قياسية من الإصابات والوفيات في البلاد.



وبالإضافة الى الرئيس يختار الناخبون البالغ عددهم 25 مليونا، 130 نائبا في البرلمان الذي تسبب في عدد من ازمات المؤسسات في السنوات الأخيرة، أحدثها في نوفمبر 2020 وأدت الى تعاقب ثلاثة رؤساء على البلاد في أسبوع واحد.

وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة الأسبوع الأسوأ منذ انتشار الوباء قبل 13 شهرا إذ سجلت 384 وفاة السبت، بينما تتقدم حملة التطعيم ببطء.

وكان الرئيس السابق فيزكارا اقترح تأجيل الانتخابات إلى 23 مايو لكن اقتراحه لم يحظ بتأييد، وعمدت السلطات الى زيادة عدد مراكز الاقتراع ثلاث مرات لتجنب الازدحام.

وقال مدير معهد إيبسوس لاستطلاعات الرأي ألفريدو توريس قبل بدء الاقتراع "هذه هي الانتخابات الأكثر تشتتا في التاريخ. لم نشهد يوما هذا العدد الكبير من المرشحين".