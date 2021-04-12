«التحالف الدولي»: عملياتنا ضد «داعش» مستمرة بالعراق وسوريا

هدى جاسم (بغداد)

أكد وزراء المجموعة المصغّرة من التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، مواصلة محاربة التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

وذكر بيان للتحالف الدولي، أنه بدعوة من نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اجتمع وزراء خارجية المجموعة المصغّرة للتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، أمس، افتراضياً، لإعادة تأكيد العزم المشترك على مواصلة محاربة داعش في العراق وسوريا، وتهيئة الظروف لتحقيق الهزيمة الدائمة لهذه لجماعة الإرهابية، والتي تظل الهدف الوحيد للتحالف، وذلك من خلال جهد شامل ومتعدد الأوجه.

وأكد الوزراء على حماية المدنيين ووجوب الالتزام التام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، لا سيما الأطفال، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في ظل الظروف القائمة.

إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أنها تمكنت من اعتقال 7 عناصر إرهابية في إطار خطة استباقية لمنع الجماعات الإرهابية من تنفيذ أية عمليه تستهدف المواطنين أو القوات الأمنية خلال شهر رمضان في محافظة كركوك.

وأوضح البيان أن خلية الاستخبارات في قيادة العمليات المشتركة، بالتنسيق مع مديرية أمن كركوك، تمكنت من اعتقال خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر، في محافظة كركوك، كانوا يخططون لشن عمليات إرهابية خلال شهر رمضان.

من جانبها، قضت محكمة عراقية، أمس، بإنزال عقوبة الإعدام ضد أربعة إرهابيين مدانين بتفجير سيارة مفخخة استهدفت مسؤولاً أمنياً وأفراد حمايته في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكماً بالإعدام على أربعة إرهابيين اشتركوا بتفجير سيارة مفخخة قرب محطة الوقود داخل مدينة تكريت، استهدفت أمر أفواج صلاح الدين، وهو ما أدى إلى مقتل مواطن وجرح عميد و33 من أفراد حمايته».

وأوضح البيان أن «العصابة الإرهابية زرعت عبوة ناسفة للتمويه، وبعد تجمع القوات الأمنية فجّروا السيارة المفخخة»، مشيراً إلى أن قرار محكمة جنايات صلاح الدين بالإعدام شنقاً جاء وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب العراقي لسنة 2005.