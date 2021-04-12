اتصالات يونانية ليبية لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

تُجري اليونان اتصالات مكثفة مع الجانب الليبي لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا خلال الفترة المقبلة، حسبما أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

ودعا وزير خارجية اليونان، خلال مؤتمر مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني، إلى خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها ووقف إطلاق النار. وأكد ضرورة منح الشعب الليبي الفرصة لتقرير مصيره بنفسه.من جهته، شدد القطراني على أهمية التعاون الاستراتيجي المشترك مع اليونان، مؤكداً أهمية توطيد العلاقات بين البلدين والتنسيق في العديد من الملفات من الهجرة غير الشرعية إلى التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

فيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية أريستوتيليا بيلوني أن ليبيا مستعدة لمناقشة قضية ترسيم المنطقة البحرية مع اليونان، موضحة أن السلطات الانتقالية الليبية اقترحت تشكيل لجنة فنية لمراجعة القضية.

إلى ذلك، بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس استئناف عمل الخطوط البحرية والجوية اليونانية، إضافة إلى تسهيل منح التأشيرات بين البلدين.

كما توجه رئيس مجلس النواب الليبي بالشكر للخارجية اليونانية لعودة قنصليتها للعمل في مدينة بنغازي، وأبدى رغبته في مساهمة الشركات اليونانية في إعادة إعمار ليبيا لما لها من خبرة في هذا المجال.

وفي أنقرة، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في العاصمة أنقرة، قبيل عقد اجتماع المجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي أنشئ باتفاق بين البلدين عام 2014.

ويضم الوفد الليبي 14 وزيراً وقيادات أمنية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية. وشهدت العاصمة التركية أنقرة، أمس، سلسلة لقاءات بين وزراء أتراك مع نظرائهم الليبيين، تطرقوا خلالها إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة، وجاءت اللقاءات التي جرت بشكل منفصل على هامش الزيارة.

بدوره، أشار عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي بلقاسم قزيط إلى أن الزيارات الخارجية تقوم على معطيات التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، معتبراً أنه لا يوجد اتفاق على رؤية موحدة للسياسة الخارجية لدى السلطات الليبية الجديدة.

وحول زيارة حكومة الوحدة إلى أنقرة، أشار «قزيط» إلى أن زيارة تركيا لا بأس بها، لكنه انتقد مرافقة 14 وزيراً لرئيس الوزراء، وهو عدد مبالغ فيه جداً، ولا يخدم صورة الحكومة الجديدة في عيون الدبلوماسية الدولية، مضيفاً: «الليبيون حولوا الزيارات الرسمية إلى أفواج سياحية».

إلى ذلك، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع الدبيبة، الوضع الراهن في ليبيا، موضحاً أن بلاده تهدف للمساهمة في تشكيل ليبيا موحدة إقليمياً وسياسياً، وتنعم بالسلام والاستقرار، وأنها ستواصل تقديم المساعدات والتدريبات والدعم الاستشاري في المجالات العسكرية والأمنية للأشقاء الليبيين.

من جانبه، أكد قزيط أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا يحتاج إلى ضغط دولي وشعبي وطني، لأن بعض القوات تنتمي لدول قادرة على عرقلة أي قرار دولي، وتمتلك من القوة العسكرية ما يجعل إخراجها بالقوة أمراً بعيد الاحتمال ومحفوفاً بالمخاطر.