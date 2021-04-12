مصر وروسيا تطالبان بعودة سوريا للجامعة العربية

شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت مصر وروسيا أهمية عودة سوريا لجامعة الدول العربية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار إلى الشعب السوري، مؤكداً ضرورة العمل على تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بتسوية الأزمة.

وبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف العلاقات المشتركة بين البلدين والملفات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، والوضع في لبنان وكذلك أزمة سد النهضة وليبيا، وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك خلال جلسة مباحثات القاهرة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بالقاهرة: إن لدى موسكو رؤى ثابتة بشأن عودة سوريا واستئناف عضويتها في الجامعة العربية.

وأشار شكري إلى أن مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي تناولت أيضاً الحديث حول أزمة سد النهضة والمباحثات الجارية والمفاوضات الأخيرة في الكونجو، مؤكداً وجود تفهم روسي لأهمية حل هذه القضية بالنسبة لمصر واستمرار التنسيق للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان لنزع فتيل الأزمة، وأي عواقب من إجراءات أحادية تُتخذ لها تأثيرات ضارة على دولتي مصر والسودان.

وأكد أن القاهرة تعول على دور موسكو لما لها من تأثير للدفع نحو الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من قبل الطرف الإثيوبي.

بينما أكد لافروف أن موقف روسيا معروف بشأن أزمة سد النهضة، مضيفاً: إن موسكو على قناعة بضرورة الحل عبر الحوار من قبل كل الأطراف المعنية لضمان المصالح الشرعية للبلدان الثلاثة، مؤكداً أن موسكو تعير أهمية كبرى لدور الاتحاد الأفريقي لحل هذه القضية عبر الحوار السياسي.

وناقش الوزيران أيضاً التطورات على الساحة الليبية، حيث أكد لافروف استقرار الأوضاع الميدانية ما يشكل بيئة خصبة لاستكمال المسار السياسي، مؤكداً دعم روسيا لكافة القرارات التي اتخذها الليبيون أنفسهم.