«الصحة العالمية»: الطريق ما يزال طويلاً أمام انتهاء الجائحة

جنيف (رويترز)

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، أن الارتباك والتراخي في مواجهة «كوفيد-19» يعنيان أن الطريق ما يزال طويلاً أمام نهاية الجائحة، لكن يمكن السيطرة عليها خلال شهور بإجراءات فعالة في مجال الصحة العامة.

وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «نحن أيضاً نريد أن نرى المجتمعات والاقتصادات وقد أعيد فتحها، وحركة السفر والتجارة وقد استؤنفت». وأضاف: «لكن في الوقت الحالي، تعاني وحدات الرعاية الفائقة من التكدس في كثير من الدول، والناس يموتون».ومضى قائلاً: «ما يزال الطريق طويلاً أمام نهاية جائحة كوفيد-19، لكن لدينا الكثير من أسباب التفاؤل، فانخفاض حالات الإصابة والوفاة في الشهرين الأول والثاني من العام يبين أن من الممكن كبح هذا الفيروس وسلالاته».

وقال: إن ما يقوي العدوى «الارتباك والتراخي وعدم الاتساق في إجراءات الصحة العامة».