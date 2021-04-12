العراق يحذر من خطورة الوضع الصحي جراء كورونا

حذرت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، من خطورة الوضع الصحي في البلاد في ظل التزايد الكبير بأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية «إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا بالعراق في تصاعد مستمر، والإجراءات المتخذة لا تعطي النتائج المطلوبة»، حسب بيان للحكومة العراقية.

وشدد على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للسكان والحرص على عدم الإضرار بوضعهم.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت على توفير اللقاح للتحصين ضد الفيروس والحد من تفشي الجائحة، ومن الضروري أن يتوجه الناس لأخذ اللقاح مع الالتزام العالي بالتدابير الوقائية لحماية أنفسهم ومجتمعهم.

وبحسب البيان، اتخذت اللجنة جملة من القرارات التي من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا مع حلول شهر رمضان أبرزها فرض حظر التجول الجزئي في شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً للأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الفضيل مع السماح بخدمة التوصيل المنزلي في المطاعم وتقليص الدوام في دوائر ومؤسسات الدولة ساعة واحدة خلال الشهر.

وأكد البيان فرض حظر التجوال الشامل خلال أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع مع استثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع الفواكه والخضراوات وأفران الخبز، والسماح لها بممارسة عملها حتى الساعة السابعة مساء مع السماح لخدمة التوصيل المنزلي للمطاعم.

وشدد البيان على عدم السماح للأندية الرياضية بوجود أي من اللاعبين وعدم السماح بممارسة العمل في الصيدليات ومستودعات الأدوية

والمختبرات والعيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية وغيرها ما لم يبرز العامل بطاقة التطعيم بلقاح كوفيد-19 اعتباراً من الأول من الشهر المقبل.

كانت وزارة الصحة والبيئة في العراق قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن إجمالي حالات الوفيات جراء فيروس كورونا في أرجاء العراق وصل إلى 14 ألفاً و757 وفاة فيما بلغ عددالإصابات 932 ألفاً و889.

وأشارت إلى تطعيم 152 ألفاً و962 شخصاً حتى الآن.