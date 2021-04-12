واشنطن تنفي ضلوعها في حادث منشأة نطنز النووية الإيرانية

أكّد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أنّ الولايات المتحدة لا دخل لها بما اعتبرته إيران عملاً تخريبياً استهدف مصنعاً لتخصيب اليورانيوم في منشأة «نطنز» النووية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ «الولايات المتحدة ليست ضالعة بأي شكل» في ما حصل، مضيفة «ليس لدينا ما نضيفه بشأن التكهنات حول الأسباب والتداعيات».

وأكدت المتحدثة أن المحادثات غير المباشرة في هذا الصدد ينبغي ألا تتأثر بحادثة المنشأة النووية.

وأضافت «ما نركز عليه بالتأكيد هو المسار الدبلوماسي. لم نتلق أي معلومة تفيد أن المشاركة في المحادثات التي تجري الأربعاء قد تبدلت».

وأعرب الاتحاد الأوروبي وروسيا، اللذان يشاركان في هذه الجهود الدبلوماسية، عن أملهما في ألا يؤدي «حادث» نطنز إلى تقويض المحادثات.