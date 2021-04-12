السيسي: عدم حل أزمة سد النهضة سيؤثر على أمن المنطقة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن عدم حل أزمة سد النهضة الإثيوبي سيؤثر على أمن المنطقة بالكامل.

وشدد السيسي، خلال استقباله سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، الذي يزور مصر، على أن مصر تولي هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك باعتبارها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وأوضح الرئيس المصري أن عدم حل هذه القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي موقف بلاده الثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد، معرباً عن التقدير للجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها مصر في هذا الإطار، وتطلع بلاده إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

