إطلاق نار في ولاية جورجيا الأميركية

قالت السلطات إن ثلاثة من أفراد الشرطة الأميركية أصيبوا في إطلاق نار وقع، اليوم الاثنين، في ولاية جورجيا بعد أن أوقفت قوات إنفاذ القانون سيارة مسرعة.

وأضافت السلطات أن مشتبهاً به قُتل وألقي القبض على آخر.

وأوضحت أن الشرطة أوقفت السيارة المسرعة، لكن السائق فرّ من المكان وطاردته الشرطة ثم تعرضت لإطلاق نار من راكب آخر في السيارة.