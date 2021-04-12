الأمن العراقي يعتقل عناصر إرهابية في كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاثنين انها تمكنت من اعتقال 7 عناصر إرهابية في إطار خطة استباقية لمنع الجماعات الإرهابية من تنفيذ أية عملية تستهدف المواطنين أو القوات الأمنية خلال شهر رمضان في محافظة كركوك شمالي بغداد.

وأوضح البيان أن خلية الاستخبارات في قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق مع مديرية أمن كركوك تمكنت من اعتقال خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر في محافظة كركوك كان في نيتهم شن عمليات إرهابية خلال شهر رمضان.

وذكر البيان أن عملية الاعتقال تمت بقرار قضائي وفق قانون الإرهاب العراقي حيث تم اعتقالهم في مناطق ليلان والتون كوبري وحي النصر وحي كوباني وقرية طوبزاوه والحي العسكري التابعة لمحافظة كركوك.